Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : GASTROENTEROLOGIA

Significato/Curiosita : Studia la struttura, la funzione e la patologia dello stomaco e dell intestino

Legati allo stomaco, deriva dal greco ast, gastèr, «ventre, stomaco». lo stomaco umano è un organo addominale muscolo-mucoso, impari e paramediano...

Manuali su gastroenterologia wikizionario contiene il lemma di dizionario «gastroenterologia» wikiversità contiene risorse su gastroenterologia wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con studia; struttura; funzione; patologia; dello; stomaco; dell; intestino; Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo; Scienza che studia fenomeni meteorologici; studia no la Terra; Ramo della matematica che studia le figure tridimensionali; Una struttura edilizia; Ha struttura a doppia elica; struttura che consente la comunicazione neuronale; struttura cornea sul retro della zampa del gallo; La sua funzione è abbrustolire; Rete metallica o lignea con funzione divisoria; Attivare, mettere in funzione ; In analisi matematica si impiega per mutare una funzione in un altra funzione ; La patologia che fa perdere i capelli; La cura di una patologia è il suo fine; Reflusso gastro: è una comune patologia ; Quello valgo è una patologia ; La Casa dello Scarabeo; La città che è la capitale dello Stato di New York; Chi è appassionato dello studio del cosmo; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista Massimo Recalcati; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco ; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; Deve riempire lo stomaco ; Provoca bruciori di stomaco ; Pizzo dell e Alpi Retiche; Privata dell acqua; L insieme dell e confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana; Le parti dell e canne fumarie che fuoriescono dal tetto; Parte d intestino ; Il grande intestino ; Tratto dell intestino crasso; Parassita che colpisce l intestino ;