Strumento per dipanare matasse - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ARCOLAIO

Significato/Curiosita : Strumento per dipanare matasse

È uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. è simile ad un aspo, da cui differisce per l'uso; l'arcolaio serve per disfare...

È uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. è simile ad un aspo, da cui differisce per l'uso; l'arcolaio serve per disfare...

