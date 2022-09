Lo strumento chiamato anche verniero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento chiamato anche verniero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONIO

Significato/Curiosita : Lo strumento chiamato anche verniero

Latinizzato in nonius, che nel 1542 lo inventò. è anche chiamato verniero dal nome del matematico francese pierre vernier che nel 1631 perfezionò l'idea originale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nonio (disambigua). nonio (gnun in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 842 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

