Società per cattive azioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Società per cattive azioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRICCA

Significato/Curiosita : Societa per cattive azioni

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di...

cricca – fenditura sottile e profonda in un materiale metallico cricca – sottografo indotto completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con società; cattive; azioni; società di investimenti simili ai fondi comuni; Gioco di società con numeri e schede; società quotate con azioni più affidabili ing; In Borsa sono le società con azioni più affidabili; Tutt altro che cattive ; Insieme di persone con cattive intenzioni; cattive per il vate; cattive per il poeta; Un impiegato... che dà informazioni ; Velo per medicazioni ; azioni di attacco; Si concludono con le premiazioni ; Cerca nelle Definizioni