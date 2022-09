Sfocia nel mar Nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfocia nel mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sfocia nel mar nero

Rosso. lungo 1.150 km, nasce nell'altopiano anatolico orientale e sfocia nel mar nero. non è navigabile, ma lungo il suo corso sono state costruite alcune...

Se stai cercando altri significati, vedi dnepr (disambigua). il dnepr (in russo: , traslitterato: dnepr; in ucraino: , traslitterato: dnipro;...