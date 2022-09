Sapevano trascrivere molto velocemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sapevano trascrivere molto velocemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STENOGRAFI

Significato/Curiosita : Sapevano trascrivere molto velocemente

Un'ampia aristocrazia, che da questo momento iniziò ad ampliarsi molto velocemente. un sajal era una carica posta dopo quella di ajaw e indicava un signore...

Nei quali convengono studiosi di stenografia e stenografi pratici da tutto il mondo, si svolgono gare di stenografia alle velocità più elevate in tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

