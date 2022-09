C è quella arbitrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella arbitrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TERNA

Significato/Curiosita : C e quella arbitrale

L'assistente arbitrale, comunemente noto con i nomi storici di uso popolare, di "guardalinee, guardialinee o segnalinee", è un ufficiale di gara che aiuta e coadiuva...

terna - rete elettrica nazionale s.p.a. è una società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, quotata nell'indice ftse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

