Un peso... di poco peso - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ETTO

Significato/Curiosita : Un peso... di poco peso

Potenza/peso e il suo inverso, il rapporto peso/potenza, sono parametri comunemente utilizzati per confrontare le prestazioni dei veicoli o dei motori di automobili...

Genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate di cui è prefisso; nel linguaggio comune etto viene usato per ettogrammo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

