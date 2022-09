Nuovo ma soltanto per due quinti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuovo ma soltanto per due quinti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NU

Significato/Curiosita : Nuovo ma soltanto per due quinti

Regno delle due sicilie. il nuovo sovrano delle due sicilie, francesco ii, era ben consapevole di dover imprimere una rapida svolta al regno per recuperare...

Italiana) nobiluomo nu – codice vettore iata di japan transocean air nu – codice fips 10-4 del nicaragua nu – codice iso 3166-1 alpha-2 di niue nu – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con nuovo; soltanto; quinti; Lo sono i vecchi oggetti rimessi a nuovo ; nuovo arruolato; Ha diretto nuovo cinema Paradiso; Scafo rimesso a nuovo ; Va dentro soltanto se viene picchiato sulla testa; Otto soltanto per metà; Nello sport ce n è soltanto una; Entra in chiesa soltanto come turista; La ars in cui eccelleva Marco Fabio quinti liano; Giunti dopo i quinti ; Due quinti di nulla; Due quinti di sfera; Cerca nelle Definizioni