Un noto cantante conduttore - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PUPO

Significato/Curiosita : Un noto cantante conduttore

Roberto ceriotti (milano, 2 febbraio 1967) è un attore, cantante e conduttore televisivo italiano. ceriotti è noto soprattutto per le sue numerose apparizioni...

pupo, pseudonimo di enzo ghinazzi (ponticino, 11 settembre 1955), è un cantautore e conduttore televisivo italiano, interprete e autore di successi internazionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

