Non si può fare sulle strisce pedonali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può fare sulle strisce pedonali.

Soluzione 5 lettere : SOSTA

Significato/Curiosita : Non si puo fare sulle strisce pedonali

Intersezioni, i semafori pedonali, le lanterne semaforiche per corsie reversibili, i semafori per gli attraversamenti pedonali semaforizzati, i semafori...

sosta – fermata dei veicoli non temporanea la sosta – frazione di cisano bergamasco in provincia di bergamo sosta – termine dell'alpinismo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

