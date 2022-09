Indica una cifra non stabilita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica una cifra non stabilita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Indica una cifra non stabilita

Debito pubblico, basati sui dati del world factbook della cia e del fmi. la cifra del debito netto è il totale cumulativo di tutti i prestiti pubblici meno...

tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con indica; cifra; stabilita; Espressione con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo; Unità indica ta sulle lampadine; Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo; Voce con cui si indica uno sconosciuto; L ultimo numero d una cifra ; Indica una cifra non fissata; Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva; Ridotto di una certa cifra ; Prima di una data stabilita ; Ormai stabilita ; Guarita, ristabilita ; Nel segreto dell'urna non rispetta la linea stabilita dal partito;