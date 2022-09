Lo gettano i soldati del Genio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo gettano i soldati del Genio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PONTE

Significato/Curiosita : Lo gettano i soldati del genio

Normali soldati (miles o milites) che potevano indossarla in senso longitudinale, affinché nella mischia della battaglia i suoi legionari lo potessero...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ponte (disambigua). un ponte è un'infrastruttura (o opera), tipica dell'ingegneria civile, utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con gettano; soldati; genio; Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi; Si gettano nei veglioni; Si gettano a mare; Si gettano nel terreno; soldati che fanno parte del genio militare; Schiera di soldati romani; Edifici per soldati ; I soldati degli aeroporti; Un genio musicale; Soldati che fanno parte del genio militare; Will, il genio Ribelle; I suoi ossi sono una raccolta di Eugenio Montale; Cerca nelle Definizioni