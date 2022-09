Duole per l emicrania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duole per l emicrania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAPO

Significato/Curiosita : Duole per l emicrania

capo – in anatomia, parte superiore del corpo capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti capo – in geografia, sporgenza della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con duole; emicrania; Il cui ricordo ancora duole , come i defunti; Batte dove il dente duole | Venerdì 26 novembre 2021; Batte dove il dente duole | Venerdì 26 novembre 2021; Se non vede, il cuore non duole ; Si prende contro l emicrania ; Un rimedio per l emicrania ; Una capsula contro l'emicrania ; Combattono l'emicrania ; Cerca nelle Definizioni