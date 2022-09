Delfini che nuotano nel Rio delle Amazzoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delfini che nuotano nel Rio delle Amazzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INIE

Significato/Curiosita : Delfini che nuotano nel rio delle amazzoni

Serpente di mare e un delfino (o un grosso pesce) nuotano nella vasca con le bocche aperte, avendo entrambi la funzione di inghiottitoio delle acque (un originale...

Chiari, talvolta quasi bianchi, con sfumature di grigio bluastro. alcune inie assumono una colorazione rosea (da cui il nome in portoghese di boto cor-de-rosa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

A poppa... delle navi; Pizzo delle Alpi Retiche; L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana; Le parti delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto; Veleno usato per le frecce dalle tribù amazzoni che; Uccise Pentesilea, regina delle amazzoni ; Il fiume delle amazzoni ; Carnivoro amazzoni co con le pinne;