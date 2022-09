Curiosi Senza crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curiosi Senza crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Significato/Curiosita : Curiosi senza crisi

(disambigua). la grande depressione (detta anche grande crisi o crollo di wall street) fu una grave crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale...

Statunitense urban operations, operazioni militari di guerra urbana. unità ospedaliera – in ambito medico uo – codice vettore iata di hong kong express... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

