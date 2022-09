Costringe a letto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Costringe a letto

Suo padre ken ha un infarto, fortunatamente non fatale, ma che lo costringe a letto per un po'. beth si occupa di lui e della casa mentre le sue sorelle...

Presenza della malattia "oggettiva" ma non necessariamente. malattia intesa come modalità esterna e pubblica dello stato di cattiva salute: malattia come ruolo...