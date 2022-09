Capaci, ampi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capaci, ampi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPIENTI

Significato/Curiosita : Capaci, ampi

Pianificazione e ha rifiutato il suggerimento di netflix di assegnare ruoli più ampi ai personaggi maschili. dopo la sceneggiatura di un primo episodio pilota...

Bionic, un nuovo comparto fotografico, un nuovo display, una batteria più capiente, connessione satellitare e sensori migliorati per emergenza in incidenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con capaci; ampi; Esercitare per acquisire o mantenere capaci tà; Ipotetica capaci tà di comunicare col pensiero; Incapaci tà di parlare, a volte solo temporanea; Dai margini insuperabili dalle capaci tà ridotte; Relativi ai campi ; Alessandroil campi one europeo di pallavolo; 9, Un parassita trai pampi ni; Il Girardengo campi one di ciclismo; Cerca nelle Definizioni