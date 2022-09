Asso solo per metà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asso solo per metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AS

Significato/Curiosita : Asso solo per meta

Ferrovia milano-asso è una linea ferroviaria di proprietà regionale a scartamento ordinario che collega milano all'area canzese-assese, passando per erba ed altre...

as, comune del belgio aš, città della repubblica ceca ago-semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 alternativa sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

as, comune del belgio aš, città della repubblica ceca ago-semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 alternativa sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con asso; solo; metà; asso rbì l Agip; È bianco e grasso ; È stato assegnato anche a Carlo Casso la; Lo è il... Sasso d Italia; Animale che mangia solo altri animali; Cinema che proietta solo film di una certa qualità; Dovuto solo a me; Sessanta miliardi in un solo minuto; La metà d un quinto; Asso... per metà ; metà vaso; Si rilevano a metà percorso nelle gare;