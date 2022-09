Un antichissimo saluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antichissimo saluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un antichissimo saluto

L'informatica. le origini del feng shui, per quanto incerte, appaiono antichissime e sono state scoperte delle tombe risalenti al neolitico che sembrano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ave maria (disambigua). l'ave maria (si chiama così sia in latino sia in italiano), detta anche...