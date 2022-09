Alimenta i motori Diesel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimenta i motori Diesel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NAFTA

Significato/Curiosita : Alimenta i motori diesel

Frazionata del petrolio greggio e utilizzata come combustibile per motori diesel, per riscaldamento o per la produzione di energia elettrica. spesso...

Carburante impropriamente chiamato "nafta", vedi gasolio. disambiguazione – se stai cercando l'accordo commerciale noto come nafta, vedi accordo nordamericano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

