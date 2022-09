Acronimo per squadre universitarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo per squadre universitarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CUS

Significato/Curiosita : Acronimo per squadre universitarie

Promozione: da allora è divenuto una delle squadre più seguite nel messico e una delle più note in america. la squadra prende il soprannome e i colori da quelli...

Costantine "cus" d'amato (new york, 17 gennaio 1908 – new york, 4 novembre 1985) è stato un manager e allenatore di pugilato statunitense di origine italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

