Una tensione che rende.... elettrico l ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tensione che rende.... elettrico l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARETTA

Un cavo elettrico è un componente elettrico che consiste in un insieme di più fili che agiscono come conduttori elettrici, avvolti tra di loro e rivestiti...

Altre definizioni con tensione; rende; elettrico; ambiente; Una situazione di nervosismo, di tensione ; La tensione dell emotivo; Sostiene i cavi dell alta tensione ; Lo stato di tensione e ansietà creato da certi film; Servono per prende re le misure; Si prende per abbreviare la strada; rende il cuscino più o meno alto; Comprende una parte della Turchia; Un dispositivo elettrico ; Un isolante elettrico ; Così è un impianto elettrico che non si vede; Differenza di potenziale elettrico ; Un ambiente con la mangiatoia; Aumenta la superficie calpestabile di un ambiente ; Scaricare sostanze inquinanti nell ambiente ; Di ambiente campagnolo; Cerca nelle Definizioni