Una serie di tappe in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una serie di tappe in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Significato/Curiosita : Una serie di tappe in francia

Vedi tour de france (disambigua). le tour de france (detto anche tour o grande boucle, it. il giro di francia) è una corsa a tappe maschile di ciclismo su...

Disambiguazione – "tour" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tour (disambigua). per tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con serie; tappe; francia; Miami , storica serie televisiva; Una serie di film d animazione; Una serie di curve in sequenza fra; serie di operazioni con cui salire su navi o aerei; Il tappe to su cui si salta; tappe to di giunchi intrecciati; Un tappe tino nelle palestre; Il tappe to posto all ingresso; Bagna francia e Germania; Terra __, territorio dell Antartide rivendicato dalla francia ; Una gran festa in francia ; La Triplice tra Regno Unito, francia e Russia; Cerca nelle Definizioni