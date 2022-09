Testi... nella lingua dei Veda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testi... nella lingua dei Veda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANSCRITI

Significato/Curiosita : Testi... nella lingua dei veda

Il sanscrito vedico è la lingua dei veda, i più antichi testi religiosi dell'india. i veda furono inizialmente tramandati oralmente e per questo non ne...

La lingua sanscrita (anche sanscrito da sasktam, in devanagari) è una lingua ufficiale dell'india, ed è una delle lingue più antiche che appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

La lingua sanscrita (anche sanscrito da sasktam, in devanagari) è una lingua ufficiale dell'india, ed è una delle lingue più antiche che appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con testi; nella; lingua; veda; testi in sanscrito sacri della religione induista; Parte d intesti no; Li prescrivono i medici per certi disturbi intesti nali; Parassita intesti nale; nella noce e nell albicocca; Recita nella pellicola Dead Man Walking; Si odono nella valle; Sono uguali nella cartolina; Corredare film in lingua originale; Una lingua ... difficile; lingua ufficiale del Pakistan; L arte nella madrelingua ; Il nome di Sepúlveda ; Il gruppo montuoso del Ceveda le; Sillaba sacra dei veda ; Passo alpino tra il gruppo del Ceveda le e quello dell Adamello;