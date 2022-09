Sono tutte circondate dall acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tutte circondate dall acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLE

Significato/Curiosita : Sono tutte circondate dall acqua

Significati, vedi acqua (disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di...

Disambiguazione – "isole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie; Così sono le pecore private del vello; Non possono masticare; sono meno.. nobili dei conti; Hanno tutte una coperta; tutte le feste porta via; tutte le piante del genere Citrus; Composto presente in tutte le cellule; Bassure circondate da monti; circondate da affetto; Vivono su terre circondate dal mare; Il lago formato dall Oglio; Personaggio dei fumetti, nato dall a fantasia di Tiziano Sclavi; Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Alterato dall a collera; Gareggia in acqua ; Un... quintale d acqua ; Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua ; Opaca come può esserlo l acqua ;