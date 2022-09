Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IMMUNOLOGICA

Significato/Curiosita : Relativa alla scienza che studia le difese dell organismo

Sottobranca della scienza delle produzioni animali (zootecnica), l'apicoltura è in realtà una sottobranca dell'entomologia agraria. studia gli aspetti biologici...

La tolleranza immunologica è la mancata responsività dei linfociti nei confronti di un antigene. un individuo in condizioni normali è tollerante verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con relativa; alla; scienza; studia; difese; dell; organismo; relativa all esercizio fisico; relativa ai boschi; relativa per esempio alla Sardegna o alla Sicilia; relativa al Bacco greco; Relativi alla bellezza; Gli svolazzi intorno alla firma; Rivestire di una gialla e preziosa patina; Personaggio dei fumetti, nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi; scienza che studia fenomeni meteorologici; La scienza che tratta della vite; La Levi-Montalcini della scienza ; La scienza divina; Scienza che studia fenomeni meteorologici; studia no la Terra; Ramo della matematica che studia le figure tridimensionali; Hanno il compito di studia re; difese , salvaguardate; Certe, ben difese ; difese i cieli di Londra; Le difese dell istrice; Il protagonista dell Aida; Un Vinco dell a lirica; Il Visco dell a politica; La tariffa... dell armatore; Minano l organismo ; Quantità di sostanza intollerabile dall organismo ; Due filtri del l organismo ; Quelli lattici sono utili all organismo ; Cerca nelle Definizioni