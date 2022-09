Pallide in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pallide in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CEREE

Significato/Curiosita : Pallide in volto

Cade rovinosamente in acqua. la caduta gli causa una lesione alla colonna vertebrale. disteso su un divano e molto pallido in volto, il bambino rivela...

Delle nostre nonne avrà riaperto il cembalo a rievocare con le lunghe dita ceree quelle dolci e care arie. i versi del grossi rispondevano all'ambiente romantico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

