Li osservano i treni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li osservano i treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORARI

Significato/Curiosita : Li osservano i treni

Trainspotting, ossia se fossero dei disoccupati che per ingannare il tempo osservano i treni in arrivo ed in partenza dalla stazione. renton rimane interdetto...

I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con osservano; treni; osservano la metrica; osservano le stelle; osservano il Corano; osservano le leggi del Corano; Come i treni andati fuori dai binari; Non in tutte passano i treni ; La sigla dei treni ad alta velocità; Ghiaia usata tra i binari dei treni ; Cerca nelle Definizioni