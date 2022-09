Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imitano l effetto dei sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imitano l effetto dei sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIETRISTA

Significato/Curiosita : Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imitano l effetto dei sassi

domenica 18 settembre 2022

