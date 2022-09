La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRUNITURA

Significato/Curiosita : La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli

Bianca che viene accentuata dalla lucidatura. ha la maggiore conducibilità elettrica tra tutti i metalli, superiore persino a quella del rame che però ha...

La brunitura (talvolta detta anche bronzatura o metallocromia) è la colorazione superficiale di un metallo praticata con vari metodi ed avente lo scopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con lavorazione; scurisce; superficie; metalli; Il primo stadio della lavorazione dei tessuti; Residuo della lavorazione ; Macchina per la lavorazione dei metalli; Settore che riguarda la lavorazione della terra; La lavorazione che scurisce la superficie del metalli; scurisce con il tempo; Recidere in superficie ; Aumenta la superficie calpestabile di un ambiente; superficie circoscritta di terreno; Spianare una superficie ; Un enorme scatolone metalli co ing; Scienza che voleva trasformare i metalli in oro; Sottile dispositivo metalli co utilizzato in chirurgia; Sottile piastra metalli ca; Cerca nelle Definizioni