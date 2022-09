L hobby più istruttivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L hobby più istruttivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETTURA

Significato/Curiosita : L hobby piu istruttivo

Sperimentare il combattimento reale. può assumere la forma di un hobby nel quale uno o più giocatori simulano battaglie o intere guerre, di un modello o...

Detta ad esempio la lettura di cartografie topografiche o la lettura della mano. per analogia, nella scienza dell'informazione, la lettura è l'acquisizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

