Le hanno in comune papà e mamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno in comune papà e mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Le hanno in comune papa e mamma

Disambiguazione – "papa luciani" rimanda qui. se stai cercando la miniserie televisiva, vedi papa luciani - il sorriso di dio. papa giovanni paolo i (in latino:...

aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

