Si guida a New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si guida a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAR

Significato/Curiosita : Si guida a new york

guida no grossi veicoli; guida no gommoni carichi di migranti; Uscire da una traiettoria di guida ; Lo guida un camionista; La città che è la capitale dello Stato di New york ; Le due che ci ricordano la guerra fra i Lancaster e gli york ; Nota ex discoteca newyork ese: __ 54; Rosso... a New york ;