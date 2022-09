Grosso veicolo per il trasporto di merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso veicolo per il trasporto di merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMION

Significato/Curiosita : Grosso veicolo per il trasporto di merci

veicolo in grado di trasportare merci autonomamente; si tratta di un mezzo di trasporto singolo e differisce dagli altri veicoli adibiti al trasporto...

Disambiguazione – "camion" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi camion (disambigua). l'autocarro (o camion) è un veicolo in grado di trasportare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

