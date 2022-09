Gli slavi di Belgrado e Novi Sad - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli slavi di Belgrado e Novi Sad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Gli slavi di belgrado e novi sad

novi sad (in serbo e ruteno , novi sad; in ungherese újvidék; in slovacco nový sad) è una città di 388.490 abitanti situata nel nord della serbia...

I serbi (in serbo o srbi) sono una popolazione slava meridionale che vive prevalentemente in serbia, montenegro, repubblica serba di bosnia ed erzegovina...