Fibra morbida e lucente - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SETA

Significato/Curiosita : Fibra morbida e lucente

Bianca) e boehmeria utilis (o ramia verde). la fibra tessile è molto lunga, circa 120 mm, con un diametro medio di 50 micron. è morbida, lucente, uniforme...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seta (disambigua). la seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

