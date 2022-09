Si fanno... dormendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno... dormendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOGNI

Significato/Curiosita : Si fanno... dormendo

Chissà se stai dormendo è un singolo del cantautore italiano jovanotti, pubblicato nel 1992 come secondo estratto dal quinto album in studio lorenzo 1992...

Divinatoria che pretende di interpretare i sogni si chiama oniromanzia; mentre la capacità di prendere coscienza dei sogni viene definita onironautica o sogno...

