Era una veloce unità militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una veloce unità militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MOTOSILURANTE

Significato/Curiosita : Era una veloce unita militare

una nave da battaglia veloce o corazzata veloce è un tipo particolare di nave di linea modello "dreadnought" il cui progetto enfatizza la velocità senza...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su motosilurante (en) motosilurante, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

Altre definizioni con veloce; unità; militare; Passa molto veloce mente; Il più veloce dei tempi lenti musicali; Era veloce quello d Achille; Fare le cose veloce mente: in __ e furia; unità indicata sulle lampadine; L unità per l affettato; _ La Mancia, Comunità autonoma della Spagna; Serie TV: __ - unità anticrimine; Un comando militare sco; Soldati che fanno parte del genio militare ; Corpo militare iraniano per la sicurezza interna; La sede del più grande porto militare francese;