Costretto a cambiare direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costretto a cambiare direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIROTTATO

Significato/Curiosita : Costretto a cambiare direzione

Avviene non solo perché questo è costretto a cambiare direzione a causa della parte inferiore dell'ala, ma anche grazie a quelle linee di flusso che "aggirano"...

Settembre, se il volo avesse rispettato la tabella di marcia, sarebbe stato dirottato allo stesso orario degli altri tre aerei e non ci sarebbe stato abbastanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con costretto; cambiare; direzione; Vi è costretto l esercito che rischia la sconfitta; costretto ; Chi era costretto a lavorare in catene; costretto in un luogo o in un ruolo imposto; Turbato e sconvolto tanto da cambiare viso; Fa cambiare canale; Ricambiare un offesa o un torto; cambiare trasformandosi; Perdere il senso della direzione ; Freccia orientata con modulo, direzione e verso; Variazione di una misura in una direzione ; La cantante di Dieci e direzione la vita; Cerca nelle Definizioni