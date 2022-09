Che sono in grado di percepire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che sono in grado di percepire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SENSIBILI

Significato/Curiosita : Che sono in grado di percepire

Fvt) si intende la vibrazione che il medico è in grado di percepire quando appoggia la mano sul torace del paziente che pronuncia, scandendola, la parola...

Invece il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici il codice prevede che il trattamento dei dati sensibili è consentito "solo se autorizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

