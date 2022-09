Il centro di Pretoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro di Pretoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TO

Significato/Curiosita : Il centro di pretoria

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pretoria (disambigua). pretoria (afi: /pre'trja/) è la capitale amministrativa del sudafrica...

to – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tongana to – codice fips 10-4 del togo to – codice iso 3166-1 alpha-2 di tonga to – codice iso 3166-2:br dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

