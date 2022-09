Appassiona i senesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appassiona i senesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosita : Appassiona i senesi

Via luigi senesi. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su luigi senesi (en) opere di luigi senesi, su open...

Coordinate: 44°54'00n 8°12'26e / 44.9°n 8.207222°e44.9; 8.207222 il palio di asti o palio astese (nella sua nomenclatura più arcaica), è una festa tradizionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

