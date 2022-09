Un acido... come l Rna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acido... come l Rna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NUCLEICO

I virus a rna sono virus che utilizzano l'rna come materiale genetico. questo acido nucleico di solito è presente come filamento singolo, sebbene siano...

Contiene il lemma di dizionario «acido nucleico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su acido nucleico nucleici, acidi, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

