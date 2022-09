Lo usa il falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo usa il falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARTELLO

Significato/Curiosita : Lo usa il falegname

La storia di giuseppe il falegname è un testo apocrifo conservatosi in lingua copta (boairico e saidico) e araba ma probabilmente redatto inizialmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martello (disambigua). il martello (anche mazzetta se di piccole dimensioni) è un attrezzo usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

