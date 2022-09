Una pausa ristoratrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pausa ristoratrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSTA

Significato/Curiosita : Una pausa ristoratrice

Insieme ad amir mahdi, risale fino all'ottavo campo e di lì, dopo una pausa ristoratrice, fino al luogo in cui compagnoni e lacedelli avrebbero dovuto allestire...

sosta – fermata dei veicoli non temporanea la sosta – frazione di cisano bergamasco in provincia di bergamo sosta – termine dell'alpinismo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

