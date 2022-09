È suddiviso in reparti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È suddiviso in reparti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SUPERMARKET

Significato/Curiosita : E suddiviso in reparti

Erano presenti 20 reparti mobili e tre reparti celere. all'interno di questi reparti, erano presenti dei battaglioni di soccorso pubblico in caso di calamità...

Il supermercato. disambiguazione – "supermarket" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi supermarket (disambigua). il supermercato rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

