Severe sgridate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severe sgridate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Severe sgridate

Inizialmente attraverso linguini e poi come sé stesso. è costantemente sgridato dal padre, che non apprezza le sue qualità ma gli vuole molto bene, tanto...

Parte dei commissari sportivi, a seguito di un'infrazione, la quinta reprimenda della stagione per aver guidato in pista in condizioni non di sicurezza...