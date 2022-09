Senza presa non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza presa non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPINA

Significato/Curiosita : Senza presa non serve

Maschio) a poter essere innestata nella presa all'occorrenza. in questo modo il lato perennemente in tensione non rimane esposto al possibile contatto....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spina (disambigua). una spina è una rigida protuberanza, appuntita e spesso lacerante, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con senza; presa; serve; Un bacino naturale senza emissari; Immensi, senza limiti; Si dà senza privarsene; Piante grasse e senza foglie; Peculiare sistema di ripresa e proiezione dei film; Quello di ripresa è il cameraman; Forniscono i capitali necessari all impresa ; Portare a termine un impresa ; serve quando la nave affonda; serve e per vagliare la farina; serve in cucina; Arlecchino ne serve due secondo Carlo Goldoni; Cerca nelle Definizioni