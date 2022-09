Segue sani e.. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue sani e... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALVI

Significato/Curiosita : Segue sani e..

Allegro e la coda dal movimento incessante e gioioso, in particolare quando segue una traccia, incurante delle difficoltà del terreno. ama correre e giocare...

Enzo salvi (roma, 16 agosto 1963) è un attore, cabarettista, comico e doppiatore italiano. nato nel 1963, si diploma all'istituto agrario e inizia a lavorare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con segue; sani; segue in versi l ispirazione che le viene; segue set; segue la cerimonia funebre; Il trainer che segue a tu per tu ing; La D Eusani o; Alpi di cui il Monte Pisani no è la maggiore vetta; Che rispetta parametri di pulizia e sani tari; Il Bersani cantautore premiato; Cerca nelle Definizioni